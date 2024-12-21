شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات استراتيجية لتعزيز مبادرات سقيا المياه بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

مبادرات سقيا المياه بالسعودية

تنظيم جلسات نقاشية

تحقيق استدامة مشروعات السقيا

الدمام - شريف احمد - عقدت مؤسسة سقاية الأهلية اليوم الاجتماع الثاني لسقيا المياه، بمشاركة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالعزيز الشيباني، وعدد من قادة الجمعيات الأهلية والجهات المانحة وخبراء القطاع.وهدف الاجتماع إلى تمكين الجمعيات العاملة في مجال سقيا المياه وتعزيز دور القطاع الربحي، لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، تلبي احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا.ويستهدف هذا تحقيق التنمية الاجتماعية وضمان استدامة الموارد المائية، ويُعد هذا الاجتماع خطوة محورية في النهوض بقطاع سقيا المياه بالمملكة.كما يؤكد أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات التي تعزز من جودة المشاريع وتعمق أثرها الإيجابي على المجتمع.وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة سقاية الأهلية المهندس عبدالرحمن الرشود، أن الاجتماع يعكس التزام المؤسسة بدعم المنظمات غير الربحية المتخصصة في سقيا المياه.بالإضافة إلى تطوير مشاريعها بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.وشهد الاجتماع تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة، تناولت أبرز التحديات التي تواجه قطاع سقيا المياه، واستعرضت أفضل الممارسات لتحسين جودة المشاريع واستمراريتها.كما ركز المشاركون على تعزيز التنسيق بين الجمعيات الأهلية والجهات المانحة، وتشجيع ابتكار الحلول التي تلبي المتطلبات التنموية للقطاع المائي الخيري.وفي خطوة مهمة لتعزيز التعاون، وقعت اتفاقيتين استراتيجيتين. الأولى مع مؤسسة متعب بن عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود الأهلية، بهدف تمكين الجمعيات العاملة في مجال السقيا وتعزيز مبادرات المياه في المشاعر المقدسة.هذا بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لضمان وصول المياه المبردة بسهولة لضيوف الرحمن, ووقع الاتفاقية الأمين العام للمؤسسة الدكتور سالم آل خازم، فيما جاءت الاتفاقية الثانية مع مؤسسة علي بن عبد العزيز الضويان الخيرية.هذا وتركز على الحفاظ على الموارد الطبيعية وإقامة مشاريع سقيا مستدامة حسب الاحتياج، إلى جانب تفعيل المبادرات البيئية والاجتماعية.ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بندر القحطاني. وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتواصل الدائم بين الجمعيات الأهلية والجهات المانحة.وذلك لضمان تحقيق استدامة مشروعات السقيا، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات فعلية تسهم في تحسين حياة المجتمعات الأكثر احتياجًا.