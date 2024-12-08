شكرا لقرائتكم خبر ملتقى الابداع العربي يختار سعودياً كأفضل مدير إعلام لناد رياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توًج ملتقى الابداع والتميز العربي 2024 خلال انعقاده بالقاهرة مدير المركز الإعلامي لنادي الوحدة الرياضي مرهف الجفري كأفضل مدير مركز إعلامي رياضي في دوري روشن على مستوى الدول العربية لهذا العام.

وجرى تتويج الجفري في احتفال الملتقى في نسخته الثالثة برئاسة الدكتورة داليا المتبولي، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة المصرية، وقد جمع المتميزين والمبدعين في مجالات الفن والإعلام والرياضة ليثبت للعالم كله أن الشعوب العربية هي منبع الحضارة والإبداع، وحضر هذه النسخة كوكبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة العرب، بينهم مي عمر، إلهام شاهين، عمرو أديب، شيكو وخالد سليم وأحمد زاهر وعبده عطيف.

مرهف الجفري أعرب عن سعادته بهذا التكريم، منوهاً إلى اهتمام قيادة بلاده بالشباب ودعمهم في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعمل الجماعي والجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في المركز الإعلامي لنادي الوحدة.

وأضاف إن هذا التكريم يعكس اهتمام العرب بالرياضة والإعلام، ويعزز من مكانة الرياضة السعودية في الساحة العربية، مبيناً هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بدون فريق عمل جبار ومجلس إدارة ظل يقدم الدعم والمساندة، منوهاً بجهود رئيس نادي الوحدة سلطان أزهر والرئيس التنفيذي حسن دحلان وكافة المسؤولين.

وأكد على ضرورة استمرار التعاون بين مختلف الدول العربية في كافة المجالات، وخاصة في المجال الرياضي والإعلامي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب.