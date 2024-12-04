شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: لكل موسم نجم وسلوك زراعي وآخر حشري ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن الظواهر المناخية من حركة الرياح والسحب ودرجة الحرارة والرطوبة والسلوك الزراعي والحشري لهم ارتباط بالمواسم.

وأضاف الزعاق، في برنامج “تقويم” بقناة “العربية: ” لكل موسم سلوك زراعي وسلوك حشري، ويقول الأولين إنه إذا استطعت قطعت غصن الشجر بسهولة فهذا دليل علي دخول مربعانية الشتاء.

ونوه بأن إفراز أشجار السدر والطلح واللبان العربي الصمغ دليل على دخول مربعانية الصيف.