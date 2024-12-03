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وزير الدفاع يستعرض الأوضاع الإقليمية والدولية مع نظيرته الجنوب أفريقية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية جنوب أفريقيا أنجي موتشيكجا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، واستعراض تطورات الأوضاع بالمنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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الحضور في اللقاء

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية في بريتوريا المكلف العقيد الركن عبدالعزيز بن محمد الطريفي.
وزير الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع بجنوب أفريقيا - واس

كما حضره من الجانب الجنوب أفريقي، قائد قوات الدفاع الوطني الفريق الأول رودزاني مافوانيا، وعدد من المسؤولين.
وزير الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع بجنوب أفريقيا - واس
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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