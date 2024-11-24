شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق غدًا بجدة.. 40 جهة رائدة بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي المؤتمر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. مؤتمر الابتكار في استدامة المياه ويناقش على مدار ثلاثة أيام أكثر من 180 ورقة علمية تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول المستدامة لإدارة الموارد المائية.

كما يشهد حفل الافتتاح الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه بنسختها الثانية، التي تقدم لها أكثر من 540 مشاركًا من 140جامعة ومركز مثلوا 56 دولة، يتنافسون في 6 مسارات.

وسيكرم أصحاب المشروعات الفائزة والشركات الراعية للجائزة، بالإضافة إلى مجموعة من المبتكرين العاملين في قطاع المياه تقديرًا لجهودهم وأدوارهم في تحقيق قيمة مضافة اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تقنيًا، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.

ويواكب المؤتمر تدشين المعرض المصاحب الذي يعرض المشاريع المبتكرة وأحدث التقنيات في مجالات تحلية المياه، معالجة المياه، وإعادة تدويرها. إطلاق هاكاثون المياه كما سيشهد لأول مرة إطلاق هاكاثون المياه "مياهثون"، الذي ينظمه مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، برعاية الهيئة السعودية للمياه وذراعها البحثي معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، بالشراكة مع عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.

ويتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز الابتكار في إدارة الموارد المائية، وتسهم في مواجهة تحديات الاستدامة، وتؤكد مكانة المملكة الرائدة في قطاع المياه عالميًا، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وتتطلع الهيئة السعودية للمياه، من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر، إلى مشاركة الأثر الذي يصنعه الابتكار في تعزيز النمو المستدام، وإبراز التزام المملكة بتحقيق الاستدامة وأهميتها ركيزةً أساسية لرؤيتها في القطاعات كافة. الدمام - شريف احمد - تنطلق أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه، في جدة غدًا، بتنظيم الهيئة السعودية للمياه بمشاركة أكثر من 480 خبيرًا ومتحدثًا من أكثر من 20 دولة، وأكثر من 40 جهة رائدة في قطاع المياه بينها منظمات وجامعات مرموقة.ويأتي المؤتمر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.ويناقش على مدار ثلاثة أيام أكثر من 180 ورقة علمية تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول المستدامة لإدارة الموارد المائية.كما يشهد حفل الافتتاح الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه بنسختها الثانية، التي تقدم لها أكثر من 540 مشاركًا من 140جامعة ومركز مثلوا 56 دولة، يتنافسون في 6 مسارات.وسيكرم أصحاب المشروعات الفائزة والشركات الراعية للجائزة، بالإضافة إلى مجموعة من المبتكرين العاملين في قطاع المياه تقديرًا لجهودهم وأدوارهم في تحقيق قيمة مضافة اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تقنيًا، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.ويواكب المؤتمر تدشين المعرض المصاحب الذي يعرض المشاريع المبتكرة وأحدث التقنيات في مجالات تحلية المياه، معالجة المياه، وإعادة تدويرها.كما سيشهد لأول مرة إطلاق هاكاثون المياه "مياهثون"، الذي ينظمه مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، برعاية الهيئة السعودية للمياه وذراعها البحثي معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، بالشراكة مع عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.ويتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز الابتكار في إدارة الموارد المائية، وتسهم في مواجهة تحديات الاستدامة، وتؤكد مكانة المملكة الرائدة في قطاع المياه عالميًا، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.وتتطلع الهيئة السعودية للمياه، من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر، إلى مشاركة الأثر الذي يصنعه الابتكار في تعزيز النمو المستدام، وإبراز التزام المملكة بتحقيق الاستدامة وأهميتها ركيزةً أساسية لرؤيتها في القطاعات كافة.