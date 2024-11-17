شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب المملكة يستأنفون رحلتهم التعليمية بشغف وطموح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق الفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس المملكة اليوم الأحد، إذ استقبلت المدارس ما يزيد عن 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام.

وشهدت المدارس أجواء حماسية، امتزجت بفرحة اللقاء بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، فيما حرصت إدارات المدارس على تهيئة بيئة تعليمية محفزة وآمنة، تسهم في تحقيق التميز الأكاديمي للطلاب والطالبات.

إجازات الفصل الثاني يتضمن الفصل الدراسي الثاني 4 إجازات، تشمل إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأربعاء والخميس 10 و11 جمادى الآخرة 1446 هـ.

كما تشمل اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ يوم الأحد 3 رجب 1446 هـ وتستمر لمدة 7 أيام.

بالإضافة إلى الاحتفاء بيوم التأسيس الوطني في 24 شعبان 1446 هـ، وتختتم الإجازات بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ يوم الاثنين 25 شعبان 1446 هـ.