شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين منصة "سعوديبيديا" وجامعة بكين للغات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وزير الإعلام أ.سلمان الدوسري بالطلبة السعوديين في جامعة بكين.
جاء هذا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، أ.عبدالرحمن الحربي.
وتبادلوا خلال اللقاء الحديث مع الطلبة، ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون بين منصة "سعوديبيديا" وجامعة بكين للغات والثقافة.
جاء هذا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، أ.عبدالرحمن الحربي.
العلاقات الثقافية بين السعودية والصين
وتبادلوا خلال اللقاء الحديث مع الطلبة، ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون بين منصة "سعوديبيديا" وجامعة بكين للغات والثقافة.