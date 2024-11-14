شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين منصة "سعوديبيديا" وجامعة بكين للغات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الثقافية بين السعودية والصين

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الإعلام أ.سلمان الدوسري بالطلبة السعوديين في جامعة بكين.جاء هذا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، أ.عبدالرحمن الحربي.وتبادلوا خلال اللقاء الحديث مع الطلبة، ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون بين منصة "سعوديبيديا" وجامعة بكين للغات والثقافة.