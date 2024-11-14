اخبار السعوديه

توقيع مذكرة تفاهم بين منصة "سعوديبيديا" وجامعة بكين للغات

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين منصة "سعوديبيديا" وجامعة بكين للغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الإعلام أ.سلمان الدوسري بالطلبة السعوديين في جامعة بكين.
جاء هذا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، أ.عبدالرحمن الحربي.

العلاقات الثقافية بين والصين


وتبادلوا خلال اللقاء الحديث مع الطلبة، ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون بين منصة "سعوديبيديا" وجامعة بكين للغات والثقافة.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا