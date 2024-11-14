السعودية | النقل تحصل على جائزة أفضل تحول رقمي ضمن جوائز الجمعية السعودية لتجربة العميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت الهيئة العامة للنقل بجائزة أفضل تحول رقمي في تجربة العميل لعام 2024، والمقدمة من الجمعية السعودية لتجربة العميل، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من “حفل جائزة تجربة العميل السعودية”؛ بهدف تشجيع الممارسات القيادية والابتكارية في مجال تجربة العميل.

وتسلًم الجائزة نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع العمليات والتحول الرقمي محمد بن عبدالله العبيد، نظير جهود الهيئة في تطوير رحلة العميل وتحسين تجربته في منصة لوجستي الرقمية، ولالتزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة، وتبنيها لحلول تقنية تسهّل وتيسّر حصول المستفيدين على كافة الخدمات المقدمة، بما يواكب تطلعاتهم ويسهم في رفع مستوى رضاهم عن الهيئة وخدماتها.

وفي إطار ذلك قدمت الهيئة خدماتها لأكثر من 136 ألف عميل خلال العام الماضي 2023م عبر مراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة، وبلغت نسبة التقييم 4,6 لمستوى رضا العملاء، في حين سجل الوقت المستغرق لمتوسط رحلة العميل 8 دقائق فقط، وتواصل الهيئة العمل لتطوير وتحسين تجربة عملائها بما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في تقديم تجربة عملاء متميزة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط