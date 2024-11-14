اخبار السعوديه

ولي العهد وبوتين يبحثان هاتفيا عددا من القضايا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد وبوتين يبحثان هاتفيا عددا من القضايا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال الإشادة بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا وبالجهود المبذولة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين، كما تم بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما جرى بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة بشأنها.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا