السعودية | وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض سيتي سكيب العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ختمًا خاصًا بمعرض “سيتي سكيب العالمي” 2024 تحت شعار “مستقبل الحياة”، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم- شمال مدينة الرياض.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة المعرض في الفترة من (11-14 نوفمبر 2024م).

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