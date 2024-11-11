شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية لبحث الأوضاع في غزة ولبنان.
وقال سمو ولي العهد إن أعمال هذه القمة تنعقد امتدادًا للقمة العربية المشتركة السابقة 2023 في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد أن المملكة تشجب إعاقة أعمال المنظمات الإنسانية، مطالبًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتستضيف المملكة اليوم، القمة العربية والإسلامية غير العادية في العاصمة الرياض كمتابعة عربية إسلامية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
ودعت المملكة لعقد القمة العربية والإسلامية غير العادية لمتابعة الأوضاع الراهنة، استكمالاً لأخذها بزمام المبادرة في تشكيل موقف موحد على مستوى العالم العربي والإسلامي حيال أعمال التصعيد التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، إذ تؤمن السعودية بأهمية العمل العربي والإسلامي المشترك لحل القضايا والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم.
وقال سمو ولي العهد إن أعمال هذه القمة تنعقد امتدادًا للقمة العربية المشتركة السابقة 2023 في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد أن المملكة تشجب إعاقة أعمال المنظمات الإنسانية، مطالبًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتستضيف المملكة اليوم، القمة العربية والإسلامية غير العادية في العاصمة الرياض كمتابعة عربية إسلامية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
ودعت المملكة لعقد القمة العربية والإسلامية غير العادية لمتابعة الأوضاع الراهنة، استكمالاً لأخذها بزمام المبادرة في تشكيل موقف موحد على مستوى العالم العربي والإسلامي حيال أعمال التصعيد التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، إذ تؤمن السعودية بأهمية العمل العربي والإسلامي المشترك لحل القضايا والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم.