شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العربية والإسلامية.. المملكة تواصل الجهود لإنهاء الحرب في غزة ولبنان والان نبدء بالتفاصيل



ودعت المملكة لعقد القمة العربية والإسلامية غير العادية لمتابعة الأوضاع الراهنة، استكمالاً لأخذها بزمام المبادرة في تشكيل موقف موحد على مستوى العالم العربي والإسلامي حيال أعمال التصعيد التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، إذ تؤمن

القمة العربية والإسلامية، إنما تأتي كمتداد لجهود صاحب السمو الملكي الأمير الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة اليوم، القمة العربية والإسلامية غير العادية كمتابعة عربية إسلامية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.ودعت المملكة لعقد القمة العربية والإسلامية غير العادية لمتابعة الأوضاع الراهنة، استكمالاً لأخذها بزمام المبادرة في تشكيل موقف موحد على مستوى العالم العربي والإسلامي حيال أعمال التصعيد التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، إذ تؤمن السعودية بأهمية العمل العربي والإسلامي المشترك لحل القضايا والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم.القمة العربية والإسلامية، إنما تأتي كمتداد لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - والتزاماً من قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة بمقررات الدورة السابقة من القمة العربية والإسلامية غير العادية.



مواجهة اتساع الصراع



ويتزامن انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية مع تطورات الصراع في المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساعه ليشمل الجمهورية اللبنانية في تهديد لسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا التطور على أمن المنطقة واستقرارها.



جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية



استطاعت المملكة عبر جهود اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتنسيق تحرك دولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونجحت الجهود في إقناع إسبانيا وإيرلندا والنرويج، بالإعلان عن اعترافها بالدولة الفلسطينية مما يعكس ما للمملكة من ثقل وتقدير على المستوى الدولي.



تحالف "حل الدولتين"



لم تكتف اللجنة الخماسية التي ترأسها المملكة بهذه الخطوات، إنما أطلقت بالشراكة مع مملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والذي استضافت المملكة أول اجتماعاته في الرياض وأُعتبر مؤشراً لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإيقاف الحرب الغاشمة على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشارك نحو 90 دولة ومنظمة دولية في الاجتماع الأول للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد في الرياض، ما يعكس تنامي الإدراك العالمي لضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، والتوصل إلى حل سلمي وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعت المملكة والدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إيقاف العمليات العسكرية والتصعيد غير المسؤول الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجمهورية اللبنانية، وحذرت من تبعات التوسع في الأعمال العدائية وما يترتب عليها من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.



المملكة تواصل العمل الإنساني



وسارعت المملكة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 697 مليون ريال، وتم إيصال المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين (جوي وبحري)، فضلاً عن تقديمها دعماً مالياً شهرياً للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات الأحداث الجارية في بلادهم حيث تفاعلت بشكل فوري مع الوضع الإنساني في لبنان، وسير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسراً جوي يحمل مساعدات إغاثية شملت المواد الغذائية والإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله.



موقف ثابت من القضايا العربية



يسهم انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في المملكة في تأكيد الموقف العربي والإسلامي الموحد والثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي الجمهورية اللبنانية، وتوطيد الشراكات الدولية من خلال إطلاق آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.

يأتي استمرار الصراع في السودان وتداعياته الإنسانية، وكذلك التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة البحرية، في قائمة القضايا التي تحظى بعناية القادة المشاركين في القمة، من منطلق أهمية هاتين القضيتين للعمل العربي المشترك، والجهود المبذولة لحل القضايا المهددة للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، والحيلولة دون تفاقمها.