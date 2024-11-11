شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 7 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.
مكة المكرمة: القنفذة والليث.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
الحدود الشمالية: العويقيلة وطريف وعرعر.
عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تبوك: علقان وتبوك.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والعديد والأحساء.
مكة المكرمة: القنفذة والليث.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
الحدود الشمالية: العويقيلة وطريف وعرعر.
عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تبوك: علقان وتبوك.