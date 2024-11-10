السعودية | نادي ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز يحصد جائزة “الأعلى تأثيرًا” على مستوى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصل نادي ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول ضمن الأندية الأعلى تأثيرًا في برنامج تمكين أندية ريادة الأعمال الجامعية على مستوى المملكة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى بيبان 24 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.

وسلم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني، ونائب المحافظ لريادة الأعمال الأستاذ سعود بن خالد السبهان درع المركز الأول لنادي ريادة الأعمال بالجامعة كأعلى نادي تأثيرًا ضمن برنامج تمكين أندية ريادة الأعمال الجامعية وذلك خلال الحفل الختامي ملتقى بيبان 24.

وقدم النادي 50 مشروع من المعسكرات كنموذج اولي، و25 نشاط مقام من قبل النادي وبلغ عدد المستفيدين من النادي 10,000 مستفيد فيما وصلت نسبة المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي نصف مليون مشاهد.

ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود التي بذلها النادي من خلال تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم فعاليات وبرامج مثمرة بهدف نشر مفهوم ريادة الأعمال بالوسط الطلابي، والتوعية بأهمية ريادة الأعمال في رؤية المملكة وأثرها على الطلبة، ورعاية الطلبة الطموحين في مجال ريادة الأعمال رفع جودة المهارات والأفكار الريادية لدى الطلبة، وتهيئة الطلبة لمسؤوليات سوق العمل الجامعة.

ويسعى نادي ريادة الأعمال بالجامعة إلى بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث وساهم في تطوير الجانب الريادي لدى الطلبة بواسطة برامج تنموية تهدف لبناء شخصية ريادية تتسم بالمسؤولية والطموح وتوظيف الخبرات ولصقل المهارات والأفكار الإبداعية.

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