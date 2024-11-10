شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق استراتيجية الإشراف الفني لتعظيم أثر المنظمات غير الربحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تدشين استراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز الدور التنموي لهذه المنظمات، وتهيئة بيئة ممكنة تسهم في تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة، مما يعظم أثرها التنموي في المجتمع.



وتركز الاستراتيجية على نشر ثقافة العمل غير الربحي، ورفع وعي المجتمع بأهميته، بالإضافة إلى رصد الاحتياجات التنموية وتلبيتها من خلال تشجيع تأسيس منظمات غير ربحية جديدة.

كما تشمل تقديم الدعم لطالبي التأسيس وتنظيم الأنشطة الفنية عبر تقييم البرامج والمشروعات، وتمكين المنظمات من متابعة نشاطها وتقييم كفاءتها، إلى جانب الإسهام في تذليل التحديات وتطوير الفعاليات الداعمة لهذا القطاع.

رؤية المملكة 2030

وتعد هذه الاستراتيجية خطوة نوعية تهدف إلى تحويل القطاع غير الربحي إلى شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع كفاءة الأداء الفني، وتحسين قدرات المنظمات غير الربحية، مما يعزز من احترافية العمل وزيادة فاعلية المبادرات المجتمعية.



يُذكر أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المجتمعية، إضافة إلى تمكين المنظمات من الإسهام الفاعل في تلبية الاحتياجات التنموية.