دبلوم فندقة لذوي الإعاقة

تبدأ جامعة أم القرى، اليوم، استقبال طلبات التقديم على برنامج الدبلوم المشارك (الفندقة والضيافة) لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة (الإعاقة الفكرية - اضطراب طيف التوحد) حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلب ستتم إتاحته للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446 هـ للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية بالبرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية، مبينة ضوابط وشروط التقديم، التي تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو أم الأبناء السعوديين، وحاصلًا على شهادة الثانوية في البرنامج التأهيلي للتربية الفكرية بعد المرحلة المتوسطة، وأن يكون المتقدم قابلا للتعليم ومن فئة ذوي الإعاقة الفكرية أو اضطراب طيف التوحد، ومن ضمن الفئة العمرية المحددة ما بين «18 - 26» عامًا، بالإضافة إلى أن يكون لدى المتقدم الاستقلالية التامة في الحركة والاعتماد على النفس بمهارات الحياة اليومية، ولديه الحد الأدنى من المهارات الوظيفية في القراءة والكتابة والحساب، وألا تقل درجة ذكائه عن «50 درجة» ولا تزيد على «69 درجة» حسب مقياس ستانفورد.