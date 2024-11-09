6 ضوابط لمراجعة أوراق الطلاب بعد النتائج

فيما تواصل مدارس البنين والبنات في عموم مناطق ومحافظات المملكة إغلاق الدرجات لنهاية الفصل الأول في منصة «نور» الإلكترونية، وفق برنامج زمني لمدة 3 أيام، ينتهي اليوم، حدد تربويون وتربويات لـ« دوت الخليج » أمس 6 ضوابط لمراجعة أوراق الطلاب بعد إعلان النتائج، أبرزها أن يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب المراجعة إلى مدير المدرسة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتائج، وتسلم نتيجة المراجعة لولي الأمر في مدة لا تزيد عن يوم واحد من تقديمه الطلب، ويحق لمدير المدرسة، أن يطلع الطالب وولي أمره على ورقة إجابته النهائية بمشاركة معلم المادة والمشرف التربوي، على أن يتم تعديل نتيجة الطالب بعد المراجعة في النظام الإلكتروني، وفي جميع السجلات، وتسحب الوثيقة السابقة، وتطبع له وثيقة جديدة، بنتيجته بعد التعديل.

خطأ في الرصد

أوضح التربيون أنه عند حدوث خطأ في رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه أو ما شابه ذلك، وترتب عليه إضرار بالطالب، كأن يعيد السنة، أو نجح نجاحًا غير مستحق وما إلى ذلك، فيتم دراسة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة في إدارة التعليم «لجنة الاختبارات الطارئة»، ويتخذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية، لافتين إلى أن هناك سجلات يجب الاحتفاظ بها لمدة عام دراسي ونصف من بعد انتهاء أعمال اختبارات الدور الثاني، وهي: أوراق إجابات الطلاب التحريرية، وسجلات رصد درجات أعمال السنة، ومواد التقويم التكويني للمعلمين، والكشوفات الأولية لاختبارات الفصول الدراسية، وسجل مسودة النتيجة، وقرارات تكليف لجان الاختبارات وسجل توزيع المهام والمسؤوليات في الاختبارات، ويتوجب على المعلم حفظ سجلاته في مكان آمن بالمدرسة يخصص للمعلمين بإشراف مدير المدرسة.

درجات نهائية

يتم إغلاق الدرجات النهاية الفصل الأول وفق التوقيت التالي: من الساعة الـ 7 صباحًا حتى الـ 12 مساءً للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومن الساعة الـ 12 مساءً حتى الـ 3 مساءً للمرحلة الثانوية، وسيكون متاحا للجميع بعد الـ 3 مساءً.

ضوابط مراجعة أوراق الطلاب

01- يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب المراجعة إلى مدير المدرسة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتائج، وتسلم نتيجة المراجعة لولي الأمر في مدة لا تزيد عن يوم واحد من تقديمه الطلب.

02- يتقدم من لم يقتنع بنتيجة مراجعة أوراق إجابته من قبل المدرسة لمكتب التعليم التابعة له المدرسة بطلب المراجعة خلال يومين من تسلمه نتيجة مراجعة المدرسة.

03- يحق لمدير المدرسة أن يطلع الطالب وولي أمره على ورقة إجابته النهائية بمشاركة معلم المادة والمشرف التربوي.

04- يتم تعديل نتيجة الطالب بعد المراجعة في النظام الإلكتروني، وفي جميع السجلات، وتسحب الوثيقة السابقة، وتطبع له وثيقة جديدة، بنتيجته بعد التعديل.

05- عندما يتبين وجود تهاون في تطبيق تعليمات الاختبارات، يرفع مكتب التعليم تقريرًا لمدير التعليم عن نتيجة المراجعة، وتتخذ الإجراءات النظامية.

06- يمكن للجنة الاختبارات الطارئة المشكلة في إدارة التعليم إجراء مراجعة أوراق إجابة مادة أو أكثر، إذا تبين ما يثير الشك، أو شكوى عامة بشواهد منطقية مثبتة، واتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية.