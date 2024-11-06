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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تستعرض 247 برنامجا في الدراسات العليا خلال معرض نجاح 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شاركت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل ، وعمادة الدراسات العليا ، وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، والكلية التطبيقية في معرض نجاح جدة 2024، والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2024 في مركز جدة للمعارض والفعاليات.
واطلعت نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلف أ. د هناء بنت عبدالله النعيم خلال زيارتها على آليات وبرامج جناح الجامعة المشارك في المعرض، حيث حرصت الجامعة على تعريف زوار المعرض ببرامجها الأكاديمية المتنوعة كونها تعد من أكبر وأبرز الجامعات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
بالإضافة إلى التعريف بتنوع وحداثة مرافقها الأكاديمية والثقافية والرياضية، حيث تحوي مكتبة متطورة مجهزة بأحدث التقنيات كما تقدم برامج تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل ومسيرة أكاديمية حافلة بالعديد من التجارب الرائدة والإنجازات العلمية والبحثية محليا وعالميا.
واستعرضت عمادة القبول والتسجيل دليل القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم للانتظام ، ودليل القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم عن بعد لغير السعوديين بمقابل مالي وبرامج الدبلومات المسائية بمقابل مالي، إذ تقدم الجامعة فرصا تعليمية متميزة تزود الطلاب بالمعرفة المهارات الأساسية في مجالات صحية وعلمية وإنسانية، كما تنفرد بتقديم برامج رائدة في الدراسات البحرية والعلوم البيئية تعتمد على منهجيات تدريس حديثة وبيئة عمل متكاملة تدعم البحث العلمي، وتتميز الجامعة بحصول معظم برامجها على اعتمادات وطنية ودولية.
وقدمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، عرضا عن 12 برنامجا لدبلومات التعليم عن بعد العام وتتفاوت مابين برامج الدبلوم المشارك لمدة عام دراسي واحد والدبلوم المتوسط لعامين دراسيين والتخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وقدمت الكلية التطبيقية تعريفا ببرامج دبلومات الانتظام المتخصصة بعد مرحلة الثانوية لتلبية احتياجات سوق العمل والتي مجموعة واسعة من التخصصات في مجالات علمية مختلفة منها الصحي والتقني والإداري وبرامج أخرى متخصصة في مجال اللغات ، إضافة لبرامج دبلومات التعليم عن بعد
ويعتبر المعرض حدثا للتعليم العالي يستمر لمدة 3 أيام ويوفر للمواطنين السعوديين والمقيمين فرصة فريدة للوصول إلى مؤسسات وبرامج تعليمية رائدة من مختلف أنحاء العالم، ليصبح منطلقا جديدا للتقدم الأكاديمي وتنمية القدرات البشرية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يوفر المعرض منصة للجامعات والمؤسسات التعليمية للتواصل واستكشاف فرص جديدة في مجال التعليم العالي المزدهر، من خلال التواصل مع طلبة المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم والمعلمين والمرشدين في المدارس بإلاضافة إلى المرشحين للدراسات العليا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية.
جدير بالذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز تضم أكثر من 22 كلية تشمل مختلف التخصصات مثل الطب والهندسة والعلوم والآداب والاقتصاد والإدارة وغيرها بالإضافة إلى مراكز بحثية تسعى لتطوير البحث العلمي وتقديم اسهامات مؤثرة في مجالات عدة حيث تولي الجامعة اهتماما خاصا بالابتكار وتعزيز البحث العلمي مما جعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية للجامعات .
واطلعت نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلف أ. د هناء بنت عبدالله النعيم خلال زيارتها على آليات وبرامج جناح الجامعة المشارك في المعرض، حيث حرصت الجامعة على تعريف زوار المعرض ببرامجها الأكاديمية المتنوعة كونها تعد من أكبر وأبرز الجامعات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
بالإضافة إلى التعريف بتنوع وحداثة مرافقها الأكاديمية والثقافية والرياضية، حيث تحوي مكتبة متطورة مجهزة بأحدث التقنيات كما تقدم برامج تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل ومسيرة أكاديمية حافلة بالعديد من التجارب الرائدة والإنجازات العلمية والبحثية محليا وعالميا.
واستعرضت عمادة القبول والتسجيل دليل القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم للانتظام ، ودليل القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم عن بعد لغير السعوديين بمقابل مالي وبرامج الدبلومات المسائية بمقابل مالي، إذ تقدم الجامعة فرصا تعليمية متميزة تزود الطلاب بالمعرفة المهارات الأساسية في مجالات صحية وعلمية وإنسانية، كما تنفرد بتقديم برامج رائدة في الدراسات البحرية والعلوم البيئية تعتمد على منهجيات تدريس حديثة وبيئة عمل متكاملة تدعم البحث العلمي، وتتميز الجامعة بحصول معظم برامجها على اعتمادات وطنية ودولية.
برامج متنوعةوعرضت عمادة الدراسات العليا برامجها المتنوعة التي تلبي احتياجات سوق العمل حيث توفر الجامعة 56 برنامجا دكتوراه و148 برنامجا للماجستير الاكاديمي و43 برنامجا ماجستير تنفيذيا مع نظام قبول إلكتروني ، وبلغ عدد الخريجين من برامج الدكتوراه 1902 خريجا وخريجة والماجستير 11130 خريجا وخريجة بينما وصل خريجوا البرامج التنفيذية إلى 18021 خريجا وخريجة ، وتعرف زوار المعرض على طريقة التقديم لهذه البرامج عبر نظام القبول الإلكتروني .
وقدمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، عرضا عن 12 برنامجا لدبلومات التعليم عن بعد العام وتتفاوت مابين برامج الدبلوم المشارك لمدة عام دراسي واحد والدبلوم المتوسط لعامين دراسيين والتخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وقدمت الكلية التطبيقية تعريفا ببرامج دبلومات الانتظام المتخصصة بعد مرحلة الثانوية لتلبية احتياجات سوق العمل والتي مجموعة واسعة من التخصصات في مجالات علمية مختلفة منها الصحي والتقني والإداري وبرامج أخرى متخصصة في مجال اللغات ، إضافة لبرامج دبلومات التعليم عن بعد
ويعتبر المعرض حدثا للتعليم العالي يستمر لمدة 3 أيام ويوفر للمواطنين السعوديين والمقيمين فرصة فريدة للوصول إلى مؤسسات وبرامج تعليمية رائدة من مختلف أنحاء العالم، ليصبح منطلقا جديدا للتقدم الأكاديمي وتنمية القدرات البشرية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يوفر المعرض منصة للجامعات والمؤسسات التعليمية للتواصل واستكشاف فرص جديدة في مجال التعليم العالي المزدهر، من خلال التواصل مع طلبة المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم والمعلمين والمرشدين في المدارس بإلاضافة إلى المرشحين للدراسات العليا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية.
جدير بالذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز تضم أكثر من 22 كلية تشمل مختلف التخصصات مثل الطب والهندسة والعلوم والآداب والاقتصاد والإدارة وغيرها بالإضافة إلى مراكز بحثية تسعى لتطوير البحث العلمي وتقديم اسهامات مؤثرة في مجالات عدة حيث تولي الجامعة اهتماما خاصا بالابتكار وتعزيز البحث العلمي مما جعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية للجامعات .