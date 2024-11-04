شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يشيد بمشروعات التطوير لهيئة الإذاعة والتليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

تطوير أعمال الهيئة

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، بحزمة المشروعات التي أطلقتها الهيئة حديثًا؛ استكمالًا لمسيرة التطوير التي تشهدها، مثل مشروع تطوير مسرح الهيئة، ومشروع ستديو البرج، ومنصة سيما، ومركز المراقبة والتحكم عن بُعد، وستديو البث A.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون الثالث لعام 2024، في مقر الهيئة بالرياض برئاسة وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.ونوقش في الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخِذ حيالها عددٌ من القرارات، التي تسهم في تطوير أعمال الهيئة، لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتطلعات مشاهدي القنوات ومتابعيها عبر منصاتها الرقمية.واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها خلال عام 2024، إضافة إلى مستهدفاتها لعام 2025 والأعمال التطويرية التي تشهدها الهيئة.وأشاد أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة بالأدوار التي يؤديها فريق العمل بالهيئة، وكان آخرها الإعلان عن موعد إطلاق المنتدى السعودي للإعلام 2025، ومعرض مستقبل الإعلام بجانب جائزة المنتدى التي تأتي هذا العام بمسارات جديدة.