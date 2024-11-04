شكرا لقرائتكم خبر عن الإرشاد الزراعي: النظافة أولى خطوات مواجهة الديدان المعوية لدى الإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية النظافة كخطوة أولى في الوقاية من الأمراض المعوية، خاصةً الديدان المعوية التي قد تُصيب الإبل مع دخول فصل الخريف.

وأوضح الإرشاد الزراعي أن الإبل تُصبح أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض في فصل الخريف، مُؤكداً على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتها وضمان سلامتها، ناصحة باستخدام الأدوية المضادة للطفيليات بانتظام، والتأكد من نظافة أماكن إقامة الإبل، واتباع نظام الرعي الدوري لتقليل فرص انتقال العدوى.



الاهتمام بنظافة الإبل



ونصح المختصون في الوزارة مُلاك الإبل بضرورة الاهتمام بنظافة أماكن إقامة الإبل وتجنب التكدس في أماكن الرعي، وتوفير بيئة صحية تُساعد على تعزيز مناعتها وتُقلل من فرص انتقال العدوى.

كما دعا الإرشاد الزراعي إلى اتباع إرشادات السلامة الصحية البيطرية، والحرص على تطبيق برامج التحصين الوقائي ضد الأمراض المُختلفة.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية التعاون بين مُلاك الإبل والجهات المختصة في الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية، مُشيرةً إلى أن النظافة تُعد الخطوة الأولى والأساسية في الوقاية من الأمراض وضمان استدامة إنتاجية الإبل. بالإضافة إلى إجراءات السلامة الصحية البيطرية المنتظمة، مما يسهم في تعزيز صحة وسلامة الثروة الحيوانية وضمان استمرارية إنتاجيتها طوال العام.