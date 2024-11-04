شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام الاختبارات.. لجان إشرافية لمتابعة الانتظام والانضباط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ثاني أيام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام 1446 هـ، تواصلت مسيرة الاختبارات في جميع مدارس المملكة وسط أجواء من الجد والاجتهاد من قبل الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

ووفرت وزارة التعليم خدمة الاستشارات الهاتفية، عبر نخبة من المختصين التربويين والنفسيين، لتقديم الدعم اللازم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم أثناء فترة الاختبارات، بهدف تهيئتهم نفسيًا وتحقيق أفضل النتائج.





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وأشادت الوزارة بجهود إدارات المدارس والمعلمين والمعلمات في الإعداد المبكر والتهيئة لأداء الاختبارات، مؤكدة على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي، لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس المقبل.

وشكلت إدارات التعليم لجانًا إشرافية لمتابعة سير الاختبارات في جميع المدارس، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتأكد من انتظام وانضباط الطلاب وتوفير بيئة مثالية لأداء الاختبارات.



وحثت إدارات التعليم الطلاب والطالبات، بتنظيم وقت المذاكرة، وأخذ قسط كافٍ من النوم، وتناول وجبة إفطار صحية قبل الاختبار، والوصول إلى المدرسة قبل موعد الاختبار بوقت مناسب، وقراءة الأسئلة بتأنٍ وتنظيم الوقت المخصص للإجابة.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية تضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة لدعم الطلاب وتوفير بيئة هادئة ومحفزة تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.