شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تحرير الحركة المرورية في شارع فلسطين بعد إزالة تعديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة عن تحرير الحركة المرورية في شارع فلسطين، في الجزء الواقع على المسار الجنوبي أمام مستشفى فقيه، حيث كانت هذه المنطقة تشهد ازدحامًا مروريًا بسبب المحال التجارية المتعدية على أجزاء من الشارع العام.



وقامت الأمانة بإزالة تعديات 19محلا تجاريًا، بمساحة إجمالية تتجاوز 1600مترًامربعًا، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للقضاء على البناء العشوائي ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

تعديات المحال التجارية في جدة

وجاءت الإزالة بعد تأكد الجهات الرقابية في الأمانة، من تعدي المحال على خطوط التنظيم وشارع فلسطين العام، فضلًا عن عدم وجود رخص بناء ووثائق محدثة، مبينة أن تلك الإزالات ستعمل بشكل مباشر على توسعة الطريق لمرتاديه.

وأشعرت الأمانة أصحاب المحال بإشعارات نظامية لإخلائها، تمهيدًا لإزالتها بعد انتهاء المهلة، مؤكدة على ضرورة سرعة تقدّم المخالفين لتصحيح أوضاع محلاتهم ومعالجة المخالفات فيها.



منع المخالفات وإزالة التعديات

وجددت أمانة جدة تأكيدها على مواصلة جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

وشددت على أن من تثبت مخالفته للأنظمة، فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.