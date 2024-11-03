شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: رفع نتائج اختبارات الفصل الأول على نظام نور يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

نتائج الاختبارات

الدمام - شريف احمد - مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم الأحد، بدأت المدارس على مستوى المملكة تفعيل نظام ”نور“ لرفع درجات الطلاب والطالبات يوميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإشراك أولياء الأمور في متابعة أداء أبنائهم.ويشمل هذا الإجراء جميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، حيث يُتاح للطلاب وأسرهم الاطلاع على النتائج بشكل محدث عبر نظام ”نور“، مما يسهم في تحقيق التواصل المستمر بين المدرسة والمنزل.وأكدت وزارة التعليم انه سيبدأ النظام في عرض النتائج النهائية عقب انتهاء اختبارات الفترة الثانية يوم الخميس المقبل، حيث يتمكن أولياء الأمور من متابعة تطور مستوى أبنائهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.ووُضعت لائحة تقويم الاختبارات بعناية لتحديد الأوزان النسبية للفصول الدراسية الثلاثة، حيث خصصت 25% من الدرجة للفصل الدراسي الأول، و35% للفصل الدراسي الثاني، و40% للفصل الدراسي الثالث، بهدف تحقيق توازن يضمن تقييم الطلاب على مراحل متعددة طوال العام الدراسي.وأكدت وزارة التعليم على التزامها بتوفير الدعم التقني لمستخدمي نظام ”نور“، بما في ذلك إمكانية استعادة كلمة المرور بسهولة، إما عبر البريد الإلكتروني أو عبر رقم الجوال المسجل في النظام، ما يسهل عملية الدخول للطلاب وأولياء الأمور.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة تسهم في تحسين تجربة التعليم، وتدعم رؤية المملكة 2030 التي تركز على الارتقاء بجودة التعليم وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا في العملية التعليمية.