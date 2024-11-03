شكرا لقرائتكم خبر عن لدراسة الماجستير في اللغة الصينية.. "التعليم" تفتح باب التقديم للابتعاث الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

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التقديم للبرنامج

يتم التقديم للبرنامج عبر نظام "فارس"، حيث تبدأ فترة التسجيل لشاغلي الوظائف التعليمية من يوم الأحد 1 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 4 نوفمبر 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 28 نوفمبر 2024.

أما شاغلي الوظائف الإدارية، فسيكون متاحًا لهم التقديم حتى يوم الخميس 25 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافق ديسمبر 2024 .

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي للحصول على درجة الماجستير لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي 1446هـ - 2024، ضمن خططها لتعزيز المهارات التعليمية والإدارية وتطوير كوادرها.ويتيح البرنامج لشاغلي الوظائف التعليمية فرصة الحصول على درجة الماجستير في تدريس اللغة الصينية، في حين يُتاح لشاغلي الوظائف الإدارية الدراسة في تخصصات محددة تلبي احتياجات الوزارة ومتطلبات التطوير المهنيويهدف هذا البرنامج إلى دعم الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي والإداري، وتوفير فرص تعليمية تواكب رؤية المملكة 2030 التي تُشدد على أهمية تأهيل الكوادر البشرية في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في بناء اقتصاد مستدام