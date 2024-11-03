شكرا لقرائتكم خبر عن صور | انطلاق اختبارات الفصل الأول.. والنتائج الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس المملكة، بمشاركة ما يقارب 6 ملايين طالب وطالبة، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، في أجواء تنظيمية مُحكمة، وسط تأكيد وزارة التعليم على جاهزية كافة المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لأداء الاختبارات.

وشهدت بعض الطرق الرئيسية ازدحامًا ملحوظًا مع انطلاق الاختبارات، نتيجة توافد الطلاب إلى مدارسهم، فيما حرصت إدارات التعليم على تشكيل لجان إشرافية لمتابعة سير الاختبارات، وتقديم الدعم اللازم للطلاب والمعلمين، وضمان تطبيق لائحة الاختبارات بدقة.

إعلان النتائج وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المدارس بلائحة الاختبارات، بما في ذلك الإعلان المسبق عن جداول الاختبارات، وترتيب المواد، وعدد أيام الاختبار، بما يتناسب مع طبيعة كل مادة ومدتها الزمنية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالاختبارات، مُحذرةً من مغبة الغش أو محاولته، لما يمثله من انتهاك لقيم النزاهة والأمانة، وتشويه للعملية التعليمية.



هذا وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس ويتم إعلان النتائج كافة المواد نفس اليوم، على أن تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء الاختبارات مباشرة، متمنين لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.