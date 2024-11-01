شكرا لقرائتكم خبر عن "نزاهة" تباشر عددًا من القضايا الجنائية وجرائم الفساد خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2024م، إذ نفذت 1903 جولة رقابية، و322 تحقيق، وتم إيقاف 121 فردًا، منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وكان أبرز الجهات وزارات (الداخلية الحرس الوطني العدل البلديات والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وشملت جرائم الفساد: الرشوة استغلال النفوذ الوظيفي.