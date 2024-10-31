شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| "مديرية السجون" تدشن المعرض الدائم بالرياض وتوزع جوائز سلامة المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دشنت المديرية العامة للسجون، معرضها الدائم في الجهاز الرئيس بمدينة الرياض، لإبراز التقنية الحديثة وأدوات السلامة والمعايير الأمنية في السجون والمراكز التأهيلية التخصصية، واستعراض استراتيجية القطاع ونشأته، بحضور المدير العام للسجون اللواء ماجد بن بندر الدويش.وكرم اللواء الدويش الفائزين بجوائز المديرية لسلامة المنشآت التي تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة الخدمات التشغيلية داخل المؤسسات الإصلاحية، وتطوير الممارسات المهنية فيها.