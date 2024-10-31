السعودية | تنفيذ حُكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والتخابر مع كيانات إرهابية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والتخابر مع كيانات إرهابية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).

أقدم كل من / سلطان بن محمد بن كميخ العتيبي، و/ تركي بن محمد بن عشيش الحازمي – سعوديي الجنسية -، على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يـقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهمـا، والحُكم عليهما بالقتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكورين اليوم الخميس 28 / 04 / 1446هـ الموافق 31 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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