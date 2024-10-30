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شكرا لقرائتكم خبر عن "الفحص الدوري" يدشن محطاته المتنقلة لخدمة الأساطيل والمناطق النائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشّنت شركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات ست محطات متنقلة، إذنًا بدخولها للخدمة تحت إشراف ومتابعة مركز سلامة المركبات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأوضح المهندس سطام الحزامي الرئيس التنفيذي للفحص الفني الدوري للسيارات بأن: "إدخال المحطات المتنقلة هو استمرار لخطط التطوير الشاملة التي تشهدها خدماتنا ومحطاتنا تماشيًا مع مستهدفات تعزيز السلامة المرورية في رؤية المملكة 2030".
وأكد الحزامي بأن محطات الفحص المتنقلة تطابق مسارات الفحص الثابتة بجميع التفاصيل الفنية والتقنية وقدرتها على التأقلم مع ظروف الخدمة الشاقة لفحص أكبر عدد من المركبات بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى العملاء في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتنقل بين المناطق النائية بزمن قياسي، وسلك الطرق الوعرة والغير معبدة للوصول إلى مواقع الشركات التي تمتلك آليات ومعدات ثقيلة لا يمكن تحريكها من مواقعها كالآليات المتواجدة في الصحراء وغيرها.
ويأتي تدشين المحطات المتنقلة مشاركةً من الإدارة العامة للفحص مع جهود مركز سلامة المركبات وفق استراتيجية تطوير جودة خدمات الفحص الفني الدوري والتسهيل على المواطنين والمقيمين والشركات بإيصال الخدمة بكل يسر وسهولة وبجودة ومهنية عالية دون حاجة الوصول للمحطات الثابتة أو قطع مسافات طويلة.
من جهة أخرى دشنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات مركز اتصال خدمة العملاء عبر الرقم الموحد «920014531» لتسهيل الاستفسارات والعمليات المرتبطة بالفحص الفني كالربط مع منصة أبشر للمركبات المتجازة والاستعلام عن صلاحية الفحص وحجز المواعيد إلى جانب الخدمات الأخرى في جميع محطاتنا البالغ عددها «44» محطة ثابتة ومتنقلة.
وأوضح المهندس سطام الحزامي الرئيس التنفيذي للفحص الفني الدوري للسيارات بأن: "إدخال المحطات المتنقلة هو استمرار لخطط التطوير الشاملة التي تشهدها خدماتنا ومحطاتنا تماشيًا مع مستهدفات تعزيز السلامة المرورية في رؤية المملكة 2030".
استخدام أحدث التقنيات التكنولوجيةوبين أن المحطات المتنقلة تم تصنيعها خصيصاً للمملكة، بعد مناقشة التفاصيل الفنية الدقيقة على أيدي مهندسي شركة الفحص الفني للمركبات الذين تمتد خبراتهم لما يقارب أربعة عقود، بالتعاون مع الشركة المصنعة ذات خبرة عريقة في مجال تصنيع مسارات فحص المركبات الآلية المتكاملة والمحطات المتنقلة، حسب أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا فحص المركبات فنياً وتقنياً، وبما يتلائم مع أجواء المملكة، ولفحص جميع أنواع وفئات المركبات بما فيها النقل العام والحافلات.
وأكد الحزامي بأن محطات الفحص المتنقلة تطابق مسارات الفحص الثابتة بجميع التفاصيل الفنية والتقنية وقدرتها على التأقلم مع ظروف الخدمة الشاقة لفحص أكبر عدد من المركبات بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى العملاء في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتنقل بين المناطق النائية بزمن قياسي، وسلك الطرق الوعرة والغير معبدة للوصول إلى مواقع الشركات التي تمتلك آليات ومعدات ثقيلة لا يمكن تحريكها من مواقعها كالآليات المتواجدة في الصحراء وغيرها.
المحطات المتنقلةوتعد المحطة المتنقلة هي أحد المبادرات الهامة لخدمة المنشآت ذات الأسطول الكبير لفحص مركباتهم داخل مقارهم وكذلك فحص الآليات ذات المواصفات والتجهيزات الخاصة وغيرها.
ويأتي تدشين المحطات المتنقلة مشاركةً من الإدارة العامة للفحص مع جهود مركز سلامة المركبات وفق استراتيجية تطوير جودة خدمات الفحص الفني الدوري والتسهيل على المواطنين والمقيمين والشركات بإيصال الخدمة بكل يسر وسهولة وبجودة ومهنية عالية دون حاجة الوصول للمحطات الثابتة أو قطع مسافات طويلة.
من جهة أخرى دشنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات مركز اتصال خدمة العملاء عبر الرقم الموحد «920014531» لتسهيل الاستفسارات والعمليات المرتبطة بالفحص الفني كالربط مع منصة أبشر للمركبات المتجازة والاستعلام عن صلاحية الفحص وحجز المواعيد إلى جانب الخدمات الأخرى في جميع محطاتنا البالغ عددها «44» محطة ثابتة ومتنقلة.