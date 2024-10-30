حلم أهالي الشقيق لا يكتفي بممشى أو حديقة

بينما شرعت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان في إنشاء ممشى جديد بمساحة 1200 م2، وكذلك العمل في حديقة داخل الحي بجانب الجامع الكبير، طالب أهالي المركز بتنفيذ مطالبهم السابقة، المتمثلة في إنشاء مشروع مبنى المركز الحضاري، وملعب نموذجي لشباب المنطقة.

بشرى خير

«دوت الخليج» في جولة ميدانية بالممشى الجديد وحديقة الحي، التقت عددا من أهالي الشقيق الذين أكدوا أنهم استبشروا خيرا مع الرئيس الجديد، وهذه الأعمال الميدانية التي تقوم بها البلدية في أكثر من موقع، ومنها الحديقة بجانب جامع الشقيق الكبير، وكذلك الممشى الجديد الذي تنفذه البلدية، وأعمال السفلتة والزراعة في الكورنيش والشارع العام، وغيرها من الأمور التي يتم العمل على إنشائها.

مطالبات سابقة

أكدوا أن لديهم مطالبات في فترات سابقة، ومنها إنجاز مشروع مبنى المركز الحضاري المتعثر، الذي لم يكتمل حتى اليوم، وكذلك يطمحون في أن يتحقق حلم شباب الشقيق بإنشاء ملعب بلدي نموذجي، الذي طالت وكثرت الوعود حوله، ولكن لم تتحقق، مبينين أن الأمل تجدد فيهم وحفزهم من جديد مع الرئيس الحالي، الذي قد يكون التنفيذ على يديه.

ممشى وحديقة

أوضح رئيس البلدية، يحيى شافعي، لـ«دوت الخليج» أن الممشى على مساحة 1200 م2، ويحتوي على مسارات للمشاة والدراجات، وكراسي للجلوس، وأشجار ظل ومناطق خضراء. وأشار إلى أن الحديقة يجرى العمل فيها.