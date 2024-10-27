نائب مفتي القرم: التقنية سهلت رحلة العمرة

أوضح نائب مفتي جمهورية القرم أسد الله بائروف لـ" دوت الخليج " بأنه منذ وصوله لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة وكافة الخدمات تسير بشكل مثالي وفي زمن قياسي وسط منظومة أمنية وخدمات تقنية وكوادر بشرية مميزة رفعت من جودة السكينة والطمأنينة وساهمت في وصولنا إلى الحرم المكي في زمن قياسي عبر الطرق الحديثة والمتنوعة .

وقال: " آخر زيارة للسعودية كانت في عام 2020م وعندة زيارتي في هذا العام وجدت تغييرات كبيرة وإيجابية ومتطورة جداً وذلك من خلال استخدام القطار السريع من جدة إلى المدينة المنورة حيث يتم قطع مسافة 400 كيلومتر في ساعة وأربعين دقيقة ، وهذا يسهل سبل الزيارة لكافة ضيوف الرحمن الذين يحظون بجودة عالية من جميع الخدمات مع استفسارات مستمرة تصلنا لتقييم الخدمات المقدمة لدينا"، مؤكداً بأنه استطاع في هذه الزيارة الذهاب إلى الطائف والاستمتاع بالأجواء مع القدرة على زيارة جميع مدن المملكة المتنوعة بتضاريسها وأجوائها وفعالياتها التي جذبت العديد أثناء قدومهم لأداء مناسك العمرة .

وأضاف أن التطبيقات الذكية لوزارة الحج والعمرة سهلت لنا أداء العمرة وحجز موعد في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي في وقت قياسي مع التزام تام في عملية الدخول وهي دلالة تامة على حجم الجهود المبذولة وحرص الجهات المعنية على دقة المواعيد المقدمة وأن يتفرغ الجميع للعبادة في هذه البلاد التي تسخر كل ما لديها لخدمة ضيوف الرحمن ، منوهاً بأن جميع المسلمين في كافة أقطار العالم وفي جمهورية القرم يحملون في داخلهم محبة كبيرة لهذا البلد الذي يحمل لواء الإسلام عبر رسالتهم المعتدلة والوسطية وعبر الخدمات المقدمة لتسخير مناسك الحج والعمرة التي يقصدها الجميع وتهواها الأفئدة .