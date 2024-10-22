شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تعلن عن تأجير 80% من مخطط السكراب والتشاليح النموذجي والان نبدء بالتفاصيل

مرحلة التهيئة والتمهيد

أنظمة الرصد

الدمام - شريف احمد - أعلنت جدة للتنمية والتطوير العمراني تأجير 80% من مخطط الخردة «السكراب» والتشاليح الواقع جنوب مدينة جدة طريق الليث - شمال المدينة الصناعية الثالثة، بإجمالي 194 عقدًا جرى توقيعها حتى اليوم.وتسعى أمانة محافظة جدة من خلال شركة جدة إلى تطوير مخطط نموذجي على مساحة إجمالية تقدر بـ 5 مليون متر مربع، منها 56% لنشاط السكراب، بالإضافة لتخصيص مساحة للتشاليح والسيارات التالفة، بهدف تنظيم النشاط، ودعم الصناعات الخفيفة، والمساهمة في تنمية المدينة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، والحد من التستر والممارسات غير القانونية، فيما يتميز الموقع بمساحات تضم جميع الخدمات والمرافق العامة.شرعت شركة جدة في أعمال السفلتة للطرق الداخلية بمخطط السكراب، بعد أن أكملت مرحلة التهيئة والتمهيد، وربطها بالطرق الرئيسة وطريق مدن الصناعية، كما يجري العمل على فتح الطرق لمشروع التشاليح، والتي من المتوقع الإنتهاء منها خلال الربع الأول من العام القادم، فيما شهدت المرحلة الحالية الانتهاء من التسوير الخارجي للمخطط العام، ومن أعمال البوابة الرئيسة، وكذلك المبنى الإداري.وبينت الأمانة أن المخطط الجديد يوفر سكن عمالة، ومسطحات خضراء، ومساجد وخدمات عامة، ومساحات صناعية، ومواقف للسيارات، بالإضافة لمبنى إداري ومركز للتحكم مشتملا على المرافق والخدمات بمساحة 1,000 متر مربع، ويضم جميع الجهات المعنية بأنشطة الخردة «السكراب»، والتشاليح.كما يضم الموقع بوابة أمنية للتحكم بدخول وخروج المركبات مجهزة بأنظمة تقنية للرصد والتسجيل وكاميرات التعرف والتتبع، مع إمكانية ربط النظام الأمني مع الجهات المعنية، بجانب مواقف للشاحنات لمساندة التحكم بالمدخل والحركة المرورية، كما سيحيط بالمجمع سور مجهز بكاميرات أمنية، وتشجير على محيط السور.وتعمل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني على تنسيق عملها مع الجهات المعنية، لضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية والتخفيف من الآثار السلبية للنشاط، حيث سيساهم المشروع في تنظيم ورفع مستوى جودة الحياة، فيما يعد خطوة إيجابية نحو استثمار الأراضي وتحويلها لأغراض تنموية تلبي احتياجات المجتمع، وتنعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.