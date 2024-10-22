شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيراني يزور مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار السفير الإيراني لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

واطَّلع السفير والوفد المرافق له، على مراحل طباعة وإنتاج نسخ المصحف الشريف، والتقنيات المستخدمة في طباعته، منوهًا بالجهود المبذولة في هذا المجال.