شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعان مديرًا تنفيذيًا للشؤون الإدارية بمجمع ”إرادة“ بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، قرارًا بتكليف ثامر بن عبدالله الدرعان مديرًا تنفيذيًا للشؤون الإدارية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام.

ويُعَدّ ”الدرعان“ من الكفاءات الإدارية المتميزة، حيثُ يحملُ شهاداتٍ متخصصة في القيادة، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، ما يُؤهِّلُه لقيادة دفة الشؤون الإدارية بالمجمع نحو مزيدٍ من التطوير والارتقاء.

وعبّر ”الدرعان“ عن شكره وتقديره للدكتور عبدالعزيز الغامدي، الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي، على هذه الثقة الغالية، مُؤكدًا عزمه على بذل قصارى جهده لخدمة المجمع وتحقيق أهدافه المنشودة.