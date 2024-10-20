شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة 27 ألف م2.. استعادة أرضٍ حكومية على الواجهة البحرية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، موقعين من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، بمساحة 27,5 ألف متر مربع، فيما أغلقت أحد مواقع الشاليهات وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة.

وجددت الأمانة تأكيدها على تطبيق الأنظمة بحزم، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة.

