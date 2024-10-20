7 ميداليات سعودية في معرض أنوفا للاختراعات

حقّق طلاب وطالبات المملكة إنجازًا متميزًا بحصولهم على 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وذلك خلال مشاركتهم في معرض «أنوفا للاختراعات» 2024 بنسخته الـ48، الذي نُظم في العاصمة الكرواتية (زغرب) خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2024.

وجاءت نتائج الطلبة معلنة فوز الطالبة سارة بنون بجائزة كبرى ذهبية وجائزة خاصة، والطالبة تالا آل رفدة بجائزة كبرى ذهبية وجائزتين خاصتين. كما حازت تولين العتيبي جائزة كبرى ذهبية وجائزة خاصة، وحقق عبدالرحمن الغنام جائزة كبرى ذهبية وجائزتين خاصتين. أما إدريس اليامي فقد فاز بجائزة كبرى ذهبية وجائزتين خاصتين، بينما حققت لمار سليمان جائزة كبرى ذهبية، ونجحت مسك الحسيني في حصد جائزة كبرى فضية وجائزة خاصة.