حلول سكنية لـ1193 أسرة في الحدود الشمالية

أسهمت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلةً في منصة «جود الإسكان»، في توفير حلول سكنية في منطقة الحدود الشمالية لـ1193 أسرة مستحقة من الأسر الأشد حاجة، منها 329 أسرة خلال العام الحالي، وذلك التزامًا من المؤسسة بتعزيز مفهوم الإسكان التنموي، وتوفير الحلول السكنية للأسر الأشد احتياجًا في المجتمع.

وأوضح الأمين العام لـ«سكن»، عبدالعزيز الكريديس، أن الإنجازات المحققة جاءت بفضل دعم القيادة قطاع الإسكان، خاصة فيما يتعلق بقضية الإسكان التنموي، وتوفير الدعم لمنصة «جود الإسكان»، مشيرًا إلى أن «سكن» تواصل جهودها لتحقيق أهداف القيادة في توفير الحلول السكنية الملائمة لمستفيدي المؤسسة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني، وتحقيق رؤية المملكة 2030.