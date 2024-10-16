حلول سكنية لـ1193 أسرة في الحدود الشمالية

وأوضح الأمين العام لـ«سكن»، عبدالعزيز الكريديس، أن الإنجازات المحققة جاءت بفضل دعم القيادة قطاع الإسكان، خاصة فيما يتعلق بقضية الإسكان التنموي، وتوفير الدعم لمنصة «جود الإسكان»، مشيرًا إلى أن «سكن» تواصل جهودها لتحقيق أهداف القيادة في توفير الحلول السكنية الملائمة لمستفيدي المؤسسة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
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