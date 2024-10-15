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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر القاهرة وفي مقدمة مودعيه الرئيس المصري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء.
وكان في مقدمة مودعي سموه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووصل سمو ولي العهد، إلى مصر في زيارة رسمية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبلي سموه، الرئيس المصري.
وكان في مقدمة مودعي سموه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ولي العهد في مصروشهد سمو ولي العهد، توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.
ووصل سمو ولي العهد، إلى مصر في زيارة رسمية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبلي سموه، الرئيس المصري.