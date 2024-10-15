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ولي العهد يغادر القاهرة وفي مقدمة مودعيه الرئيس المصري

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غادر صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء.
وكان في مقدمة مودعي سموه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولي العهد في مصر

وشهد سمو ولي العهد، توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.

ووصل سمو ولي العهد، إلى مصر في زيارة رسمية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبلي سموه، الرئيس المصري.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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