تكريم 300 مدرسة متميزة على مستوى المملكة

وشارك في الملتقي مديرو التعليم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وكذلك قيادات ما يقارب 290 مدرسة كُرمت خلال الحفل. وأقيم الملتقى بتنسيق مشترك بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وشمل التكريم عدداً كبيراً من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والمصنفة في مستوى التميز وفقًا لنتائج التقويم الخارجي، كما شهد الملتقى توقيع اتفاقيات اعتماد مدرسي بين الهيئة، ممثلة بمركز تميز وثماني عشرة شركة ومدرسة عالمية وأهلية.
وحرص الملتقى على إحداث حراك على المستوى الوطني؛ لتعزيز ثقافة التقويم الخارجي والتأكيد على أهمية ضمان وضبط جودة التعليم العام، وتحسين مخرجاته، ودعم صناعة القرار التطويري التربوي. يذكر أن الملتقى الوطني للتميز المدرسي «تميز 2024» يأتي ضمن جهود هيئة التقويم والتدريب ووزارة التعليم في رحلة التحول نحو النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم في المملكة، ونحو تعزيز دافعية المدارس وطلابها وطالباتها.
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