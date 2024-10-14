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شكرا لقرائتكم آلية التحقق من بيانات حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، ولابد من وجود عقد إيجار ساري المفعول وسيتم التحقق منه آليًا من خلال منصة إيجار.
الاستعلام عن مبلغ الدعم
كذلك يمكن لمستفيدي حساب متابعات الخليج 365، استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية
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- الدخول على موقع حساب متابعات الخليج 365
- الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
- إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
- إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
- إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
- تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
تفعيل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 على الهاتف الذكي:
- تحميل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
- فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
- الضغط على “استعلام”
- إدخال رقم الهوية الوطنية
- الضغط على “بحث”
- سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.