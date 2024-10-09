شكرا لقرائتكم خبر عن "سبل" تصدر طابعًا تذكاريًا عن اليوم العالمي للبريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا بريديًا تذكاريًا عن اليوم العالمي للبريد لعام 2024، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبريد 9 أكتوبر، الذي يوافق الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874 في العاصمة السويسرية برن.

ويأتي الاحتفاء عام 2024 تحت عنوان "150 عامًا من المساعدة على التواصل وتمكين شعوب العالم"، لتسليط الضوء على إنجازات الاتحاد البريدي العالمي على المدى البعيد، والتأكيد من جديد على أهمية الاتحاد البريدي العالمي، المتمثلة في مواصلة خدمة الناس في جميع البلدان في العقود المقبلة.

أهمية الاتحاد البريدي العالمي

ويؤكد الطابع البريدي أهمية الاتحاد البريدي العالمي المتمثلة في مواصلة خدمة الناس في جميع البلدان في العقود المقبلة، وزيادة الوعي لدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال في العالم.



وتتميز الطوابع البريدية السعودية بـ"سمة أمنية" تحول دون تزويرها، وتسهل تمييزها عن الطوابع المزورة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤسسة والملكية الفكرية الخاصة بها.

مواكبة أبرز الأحداث الوطنية

وتواكب الطوابع البريدية التي يصدرها البريد السعودي "سبل"، أبرز الأحداث الوطنية وأهم المناسبات الدولية، إذ تصدر الطوابع البريدية التذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.