شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يومًا فقط للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور أن فترة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% تقترب من نهايتها، إذ يتبقى فقط 12 يومًا على انتهاء المهلة التي حددت بتاريخ 18 أكتوبر المقبل.

وحثت المرور جميع المخالفين، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار، على المسارعة في سداد المخالفات المتراكمة قبل انتهاء المهلة للاستفادة من هذا التخفيض.

ويشمل هذا التخفيض جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل تاريخ 18 أبريل 2024، على أن يتم سداد جميع المخالفات المتراكمة في الفترة المحددة من الستة أشهر. الإدارة العامة للمرور وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الاستفادة من هذا التخفيض تتطلب تسديد كافة المخالفات، مشيرة إلى أن بعض المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة، مثل التفحيط أو القيادة تحت تأثير المخدرات، لا تشمل هذا التخفيض.

كما شددت المرور على أهمية اغتنام هذه الفرصة لتسوية المخالفات المرورية وتجنب تراكم المزيد من المخالفات في المستقبل، محذرة من أن عدم السداد خلال المهلة المتبقية قد يؤدي إلى تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة والتي تشمل الغرامات والإيقاف المحتمل لبعض الخدمات الحكومية.

يذكر أن التخفيض بنسبة 50% جرى إطلاقه في 18 أبريل 2024، ويهدف إلى تسهيل إجراءات السداد على المخالفين وتحفيزهم على تسوية أوضاعهم، في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية وتحقيق السلامة على الطرق.