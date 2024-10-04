شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم 1000 معلم ومعلمة ضمن مبادرة "كلنا نقدرك" والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة واسعة

تقدير عميق لدور المعلمين والمعلمات

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات تكريم ألف معلم ومعلمة ضمن مبادرة "كلنا نقدرك" بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان ومديرة إدارة التعليم بجدة منال اللهيبي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.جاء هذا التكريم ضمن مبادرات جمعية المبادرات المتميزة، التي تهدف إلى تقدير الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في تعزيز مسيرة التعليم وتنمية الأجيال.وشهد الحفل حضور عدد من قيادات التعليم بمحافظة جدة ومشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع.وتضمنت الفعاليات تكريم أكثر من 60 معلمًا ومعلمة من مكتبي التعليم في أبحر والسلامة، في إشارة إلى الجهود المتميزة التي يقدمها معلمو ومعلمات هذه المكاتب.وأوضح الدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة، أن هذه الجائزة تهدف إلى تعزيز روح التميز والمنافسة بين المعلمين والمعلمات، مضيفًا أن المعلم يمثل حجر الأساس في بناء المستقبل وتنمية المجتمع.ويُعد الدكتور غسان من القيادات التعليمية التي تسهم في تطوير العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم التعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030.وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية يوسف الخريجي، أن هذا التكريم يعكس التقدير العميق لدور المعلمين والمعلمات في بناء أجيال المستقبل، مشيرًا إلى أن دعم القيادة الرشيدة والاهتمام بالمعلم والمعلمة يأتي في مقدمة الأولويات لتحقيق رؤية المملكة 2030.كما نوه بجهودهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستويات الطلاب والطالبات.يُشار إلى أن التكريم يستمر بشكل يومي لمدة 6 أيام، بهدف الوصول إلى تكريم 1000 معلم ومعلمة من المتميزين والمتميزات على مستوى تعليم جدة.تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز روح التميز والإبداع بين الكوادر التعليمية، وتقديرًا لدورهم الفعّال في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.