شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العالمية لحماية الطفل بالفضاء السيبراني.. خطوة للمستقبل تحتضنها المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خارطة طريق بمجال حقوق الطفل



القمة العالمية التي يحتضنها المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تعد بمثابة خارطة طريق يمكن البناء عليها في مجال حماية حقوق الأطفال في الفضاء السيبراني دولياً، وفي تعزيز التعاون الدولي في ذلك.

كما أنها تعد أول منصة دولية ذات بعد شمولي في تناول القضايا الحيوية ذات الصلة بحماية الطفل دولياً؛ وذلك عبر جمع كافة الأطراف المعنية، من شركات التقنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وجهات إنفاذ القانون، بهدف حماية حقوق الأطفال في الفضاء السيبراني.

تأتي القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، تأكيداً على توجهات مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني ومستهدفاتها، والحاجة إلى عمل مؤسسي دولي يواكب المتغيرات ذات الصلة بسلامة الطفل في الفضاء السيبراني.