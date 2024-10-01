وحققت متدربات من الكلية الرقمية للبنات بالرياض إنجازات ملفتة، حيث نالت ثلاثة مشاريع المركز الأول، هذه المشاريع هي "سوار الزهايمر" ضمن مسارYoung Innovator، ومشروع "Jungle Challenge" في مسارGame-to-Gain ، ومشروع "SHADOWKEY" في مسار Cybersecurity .
بينما حصلت مشاريع أخرى على المركز الثاني وتشمل مشروع "منبه الهمم" ضمن مسار Young Innovator، ومشروع "Securepass+" في مسار Cybersecurity ، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب مشروع "Phonic Code"، الذي يوفر حلولاً متقدمة لأمان البيانات، مما يعزز من الأمان السيبراني للمستخدمين، إضافة إلى ذلك، حصل مشروع "Rescue Robot" على شهادة أفضل تصميم لروبوتات الإنقاذ المشاركة في المسابقة نظرًا لتميزه في التصميم واستخدامه لتقنيات متطورة.
هذه الإنجازات تعكس القدرات العالية والابتكارية لدى متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في مجالات متعددة، وتبرز مدى التزام الكلية بتعزيز مهارات المتدربات في مجالات التكنولوجيا والابتكار التقني.
كانت هذه تفاصيل خبر متدربات الكلية التقنية الرقمية بالرياض يحصن 6 مراكز في مسابقة AFRO- ASIAN الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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