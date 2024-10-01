متدربات الكلية التقنية الرقمية بالرياض يحصن 6 مراكز في مسابقة AFRO- ASIAN الدولية

في إنجاز متميز يعكس القدرات التقنية والابتكارية لمتدربات التدريب التقني، حصدت متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض على ستة مراكز في مسابقة AFRO- ASIAN الدولية، والتي أقيمت مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض في الجامعة العربية المفتوحة يومي 28 و29 سبتمبر 2024، والمسابقة تجمع بين سبع دول من أفريقيا وآسيا في تحديات تقنية وابتكارية ، حيث شارك في هذا الموسم سبع دول هي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والجمهورية التركية، وتستهدف المسابقة الفئات العمرية من 6 إلى 25 عاماً، مما يتيح فرصاً متكافئة للإبداع والتنافس بين الأجيال المختلفة.

وحققت متدربات من الكلية الرقمية للبنات بالرياض إنجازات ملفتة، حيث نالت ثلاثة مشاريع المركز الأول، هذه المشاريع هي "سوار الزهايمر" ضمن مسارYoung Innovator، ومشروع "Jungle Challenge" في مسارGame-to-Gain ، ومشروع "SHADOWKEY" في مسار Cybersecurity .

بينما حصلت مشاريع أخرى على المركز الثاني وتشمل مشروع "منبه الهمم" ضمن مسار Young Innovator، ومشروع "Securepass+" في مسار Cybersecurity ، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب مشروع "Phonic Code"، الذي يوفر حلولاً متقدمة لأمان البيانات، مما يعزز من الأمان السيبراني للمستخدمين، إضافة إلى ذلك، حصل مشروع "Rescue Robot" على شهادة أفضل تصميم لروبوتات الإنقاذ المشاركة في المسابقة نظرًا لتميزه في التصميم واستخدامه لتقنيات متطورة.

هذه الإنجازات تعكس القدرات العالية والابتكارية لدى متدربات الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في مجالات متعددة، وتبرز مدى التزام الكلية بتعزيز مهارات المتدربات في مجالات التكنولوجيا والابتكار التقني.