شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع مذكرة مع نظيره الأذربيجاني بشأن تأشيرة الإقامة القصيرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.
ووقع الجانبان خلال اللقاء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وحضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل.
ووقع الجانبان خلال اللقاء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
المستجدات الإقليمية والدوليةكما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل.