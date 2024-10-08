شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تنسف عددا من المنازل شمالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت عددا من المنازل في منطقة التوام شمالي قطاع غزة. كما أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت فوريك شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا جبل جوهر في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.