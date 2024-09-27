السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في بولندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، والمقام خلال الفترة من 23 وحتى 29 سبتمبر 2024م, فيما قام الفريق الطبي للتابع للمركز منذ بدء الحملة بتركيب الأطراف الصناعية لسبعة مستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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