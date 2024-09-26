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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة تدعم "الأونروا" وتقدر جهودها في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (المملكة العربية السعودية - مملكة البحرين - جمهورية العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن برئاسة سلوفينيا، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد سمو وزير الخارجية أن المملكة تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، كما ثمن سموه القرار التاريخي لجمهورية سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد سموه، أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس في قضايا المنطقة العربية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وحضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.
وأكد سمو وزير الخارجية أن المملكة تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، كما ثمن سموه القرار التاريخي لجمهورية سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.
دعم الأونرواوشدد سموه على دعم المملكة الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل الوساطة، كما جدد سموه دعم المملكة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها الوكالة في قطاع غزة.
وأكد سموه، أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس في قضايا المنطقة العربية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وحضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.