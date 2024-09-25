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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع الرئيس القبرصي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - إلى الرئيس خريستودوليدس، ولحكومة وشعب قبرص الصديق.
فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.
حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - إلى الرئيس خريستودوليدس، ولحكومة وشعب قبرص الصديق.
فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.
بحث العلاقات الثنائيةوجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيد الدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.